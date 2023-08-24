Россияне истощены в Запорожье

В пятницу, 25 августа, украинские войска продолжили контрнаступательные операции возле Работино на Западе Запорожской области и продвинулись вперед. Сообщается, что российские «военкоры» бьют тревогу, так как российские войска в этом районе воюют без подкреплений и ротации. Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что успехи ВСУ в районе Работино подтверждает украинский Генштаб.

Один из российских «военкоров» выразил обеспокоенность относительно способности истощенных российских сил защитить себя от атак со стороны Украины в районе Работино (10 км к югу от Орехова). Многие российские силы под Работино находятся на передовой с начала украинского контрнаступления и борются с нехваткой подкреплений.

Аналитики отмечают, что это утверждение подтверждает их оценку о том, что россияне на западе Запорожской области обороняются без ротации или значительного подкрепления.