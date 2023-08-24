Когда прекратятся дожди

Неустойчивая, дождливая погода на территории Азербайджана продержится до завтрашнего утра, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

По состоянию на 10:00 26 августа в некоторых местах прошли грозы, временами шли дожди ливневого характера, которые были интенсивными и сильными в горных и предгорных районах.

В сообщении отмечается, что наблюдаемая на территории страны неустойчивая, дождливая погода продержится до утра 27 августа. 27-28 августа погода на территории страны будет стабильной, в основном без осадков.

Однако в дневное время в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер.