Сепаратисты предъявляют требования Грузии

Южная Осетия готова «налаживать отношения» с Грузией «при отсутствии угроз с её стороны», заявил так называемый «президент Южной Осетии» Алан Гаглоев.

«Условиями сотрудничества должны быть признание грузинской стороной ответственности за военные преступления и подписание соглашения о неприменении силы», - заявил он.

По словам Гаглоева, «безопасность границ республики сегодня надёжно обеспечивается при помощи российской стороны».

Гаглоев добавил, что «с момента признания независимости Южной Осетии Москвой на этом направлении проведена очень серьёзная работа».