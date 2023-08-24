Распустит ли Путин армию Самвела Карапетяна? Леонид Радзиховский комментирует для haqqin.az
Следствием гибели основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина станет расформирование всех действующих в России частных военных компаний. Об этом сказал haqqin.az российский политолог Леонид Радзиховский.
Политолог отметил, что в РФ действуют военные формирования, подчиненные различным политическим персонам. Широкую известность приобрели ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и батальон «Ахмат», являющийся, в сущности, личной армией Рамзана Кадырова.
После начала войны в Украине к ним прибавились такие образования, как, например, добровольческое подразделение «Царские волки» (основатель – бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин), а также ЧВК близкого к Путину российско-армянского бизнесмена Самвела Карапетяна, который является владельцем компании «Ташир холдинг», связанной с «Газпромом». В Украине также действуют следующие сформированные из неонацистов добровольческие батальоны: диверсионно-штурмовая разведывательная группа «Русич»; батальон «Боевой армейский резерв страны» (БАРС), известный также как «Русский легион» (основан Сергеем Фомченковым, бывшим лидером «Гвардии Захара Прилепина»); армия ультраправых «Русское имперское движение»; ЧВК «Редут» и др.
Радзиховский считает, что Путин поставил цель ликвидировать все частные военные структуры, введя их в состав российской армии на обычных условиях. Место ЧВК «Вагнер» в Африке, в частности, займут подразделения Министерства обороны под началом Сергея Шойгу.
«Россия совершенно не хочет отдавать свои позиции на Черном континенте, поэтому Москва будет пытаться сохранить военное присутствие в Африке, – заявил политолог. – Те отряды «вагнеровцев», которые уже находятся в Африке, останутся служить там же, но только в статусе военных формирований Минобороны России. В Кремле велико желание удержать африканский плацдарм хотя бы по той простой причине, что никаких других плацдармов у Москвы не осталось. В последнее время политическое влияние России в мире страшно сузилось, но желание выполнять функцию глобального игрока по-прежнему остается. Ради воплощения этих амбиций российские военные останутся на африканском континенте».
Сложная ситуация складывается вокруг личной армии Кадырова, которая состоит из 141-го специального моторизованного полка «Север», моторизованного батальона «Юг», спецотряда быстрого реагирования «Ахмат», мобильного отряда ОМОН «Ахмат-Грозный», а также полка полицейского спецназа. В июне 2022 года Кадыров также сформировал батальоны «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат» для подкрепления военных действий России в Украине. Чисто формально военные Кадырова не являются частной военной компанией, но в реальности они служат только ему.
«Думаю, что кадыровское войско ликвидировано не будет, – высказал предположение Радзиховский. – В Москве, вероятно, смогут найти какую-то юридическую форму, чтобы чеченские подразделения остались в подчинении у главы Чечни. Его личную гвардию просто превратят в национальную. Ранее российское правительство приняло решение о создании таких гвардий в разных частях страны. Впрочем, формирование подобных военных образований во всех регионах РФ было бы утопией, но вот в Чечне складывается удобная обстановка для реорганизации кадыровской гвардии в национальную, которая реально продолжит служить Кадырову, но формально окажется в подчинении у Федеральной службы войск национальной гвардии».