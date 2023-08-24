После начала войны в Украине к ним прибавились такие образования, как, например, добровольческое подразделение «Царские волки» (основатель – бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин), а также ЧВК близкого к Путину российско-армянского бизнесмена Самвела Карапетяна, который является владельцем компании «Ташир холдинг», связанной с «Газпромом». В Украине также действуют следующие сформированные из неонацистов добровольческие батальоны: диверсионно-штурмовая разведывательная группа «Русич»; батальон «Боевой армейский резерв страны» (БАРС), известный также как «Русский легион» (основан Сергеем Фомченковым, бывшим лидером «Гвардии Захара Прилепина»); армия ультраправых «Русское имперское движение»; ЧВК «Редут» и др.

Радзиховский считает, что Путин поставил цель ликвидировать все частные военные структуры, введя их в состав российской армии на обычных условиях. Место ЧВК «Вагнер» в Африке, в частности, займут подразделения Министерства обороны под началом Сергея Шойгу.

«Россия совершенно не хочет отдавать свои позиции на Черном континенте, поэтому Москва будет пытаться сохранить военное присутствие в Африке, – заявил политолог. – Те отряды «вагнеровцев», которые уже находятся в Африке, останутся служить там же, но только в статусе военных формирований Минобороны России. В Кремле велико желание удержать африканский плацдарм хотя бы по той простой причине, что никаких других плацдармов у Москвы не осталось. В последнее время политическое влияние России в мире страшно сузилось, но желание выполнять функцию глобального игрока по-прежнему остается. Ради воплощения этих амбиций российские военные останутся на африканском континенте».