Депутат Госдумы России Виталий Милонов выступил за возвращение штрафных батальонов. В целях перевоспитания он предложил отправлять туда нерадивых и "опозорившихся" государственных и муниципальных служащих.

Особо депутат заострил внимание на некоторых главах петербургских муниципалитетов, не уточняя ни имен, ни округов. Несколько глав МО в городе, по его словам, утратили доверие.

"Я считаю, что они должны пройти очищение перед обществом и на полгода-год послужить в штрафбатах там, в штурмовиках. И это будет неплохо, они снова вернутся в общество, и уже не будет позорного клейма на них", - произнес Милонов в авторской программе на радиостанции "Комсомольская правда в Петербурге".

На эфир он пришел в одежде, которую он сам предложил считать формой государственного опричника. К институту, учрежденному Иваном Грозным, депутат выразил в целом положительное отношение, сочтя его и в сегодняшних условиях эффективным средством для борьбы с "казнокрадами".