Медведев: Если не боитесь Запада…

Признание «независимости Абхазии и Южной Осетии» другими странами связано с общей ситуацией в мире, со временем это смогут сделать государства, которые «не побоятся мнения западных товарищей», заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Медведев назвал этот вопрос «очень тонким».

«Он (этот вопрос) связан с общей геополитической ситуацией. Понятно, что наше решение о признании не вызвало энтузиазма на Западе, они говорили, что не признают это.

Конечно, что будет дальше мы не знаем, но я уверен, что история рано или поздно расставит все на свои места, и государства, которые захотят их признать и не побоятся мнения западных товарищей, они смогут это сделать», - добавил он.