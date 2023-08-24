Молдаване ответили Захаровой

МИД Молдовы ответил на вчерашние угрозы представителя МИД России Марии Захаровой, которая заявила, что Россия «предостерегает» официальный Кишинев от более глубокого вовлечения в процесс «поддержки» Киева.

«Мы осуждаем лживые заявления, сделанные недавно представителем МИД России. Нейтралитет нашей страны не означает изоляцию. Власть развивает партнерские отношения с организациями и государствами для сохранения мира и безопасности страны.

В этом смысле Молдова сотрудничает с теми, кто продвигает демократические ценности. С первого дня войны мы решительно осудили агрессию России против Украины. Мы продолжим оказывать нашим украинским друзьям всю возможную помощь и в двустороннем порядке, и в рамках международных организаций», – заявили в МИДе.