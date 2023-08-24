Мамед Эфендиев, отдел экономики 12:49

Мировые СМИ забили очередную тревогу - глобальные запасы дизельного топлива находятся на исторически низком уровне, и этот факт вызывает в преддверии отопительного сезона в Северном полушарии резонные опасения экспертов. Как считают аналитики, текущего объема запасов дизельного топлива может не хватить, чтобы обеспечить в предстоящие зимние месяцы потребности глобальной экономики. А это значит, что любые сбои в сфере предложения или неожиданный всплеск спроса могут привести к резкому росту цен на критически важный энергоноситель.

В этой связи аналитики призывают наращивать запасы уже сейчас, не откладывая, поскольку обычно сезонные сокращения поставок дизельного топлива начинаются с сентября. Особенно напряженная ситуация складывается в Европе и на Атлантическом побережье США, что придает проблеме возможного дефицита дизельного топлива глобальный характер. По прогнозам исследовательской компании Wood Mackenzie, в ближайшие месяцы запасы дизтоплива в Северо-Западной Европе будут снижаться. Хотя для данного периода это типично, компания обращает внимание на то, что текущий объем резервов находится ниже исторической нормы. Ситуацию усугубляет переход многих нефтеперерабатывающих предприятий на более легкие сорта нефти, что приводит к снижению выхода дизтоплива. Вместо этого растет производство авиакеросина, потребность в котором после пандемии коронавируса быстро восстанавливается.

Так, в США цены на дизтопливо растут с июля, что подстегивает темпы инфляции даже больше, чем цены на бензин, поскольку из-за убыточности хранения американские нефтеперерабатывающие заводы не смогли в течение лета нарастить свои запасы. Вдобавок, основной поставщик дизеля в Новую Англию, канадский НПЗ Irving, уходит с начала сентября на плановый ремонт сроком в 7 недель, что еще больше осложняет ситуацию в регионе. При этом отмечается, что даже выдача Китаем новых квот на экспорт топлива вряд ли кардинально исправит ситуацию. Как выясняется, несмотря на проблемы в строительном секторе, внутренний спрос со стороны КНР оказался выше ожиданий. В результате, накануне зимнего сезона мировая экономика вплотную приблизилась к историческому минимуму запасов дизтоплива, что уже в ближайшие месяцы грозит рынку ценовыми шоками при любых сбоях в цепочках поставок, поскольку в короткие сроки невозможно добиться изменения структуры нефтеперерабатывающих производств. Любопытно, что с острой нехваткой на заправках бензина и дизеля столкнулась даже Россия. В частности, дефицит отмечен в Краснодарском крае, в Самарской, Рязанской и Новосибирской областях, а также в аннексированном Крыму. На полуострове, правда, одной из причин называют увеличение сроков доставки топлива по железным дорогам.