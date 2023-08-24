Из-за давления и неудач под Бахмутом армия России в течение следующих двух месяцев, вероятно, увеличит интенсивность наступательных действий по линии Купянск-Лиман, сообщает Минобороны Британии в соцсети Х.

На данный момент западная группировка войск РФ в Украине продолжает попытки реализовать мелкие атаки на северо-востоке и кое-где достигает ограниченного успеха на участке Купянск-Лиман.

Со своей стороны ВСУ в рамках контрнаступления продолжают оттеснять россиян с позиций на юге и давят на силы РФ под Бахмутом. Учитывая свою военную доктрину, Россия может попытаться восстановить инициативу на поле боя и вернуться к наступлению на оперативном уровне. Линия Купянск-Лиман - одно из потенциальных направлений для этого.

"Существует реальная возможность, что Россия увеличит интенсивность своих наступательных усилий на направлении Купянск-Лиман в течение следующих двух месяцев, вероятно, с целью продвижения на запад к реке Оскол и создания буферной зоны вокруг Луганской области", - говорится в сообщении.