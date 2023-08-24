«Хинди-руси бхай-бхай»: космос и технологии – Индии, балет и матрешки - Москве горячая тема
Индусы, конечно, поступили в отношении России недружественно и бестактно, успешно прилунив свою «Чандраяну-3» в те дни, когда российская пропаганда судорожно пыталась объяснить, почему разбилась ее «Луна-25».
Российские-то власти все еще думали, что Индия достаточно отсталая страна, только и способная производить чай, болливудские мелодрамы и закупать российское вооружение.
Но внезапно - а у Кремля все именно это слово – выяснилось, что в плане экономики и развития отечественных технологий индусы вполне себе суверенны. Проблем у них, конечно, множество, чего не коснись, но в четверку лунных держав вслед за СССР, США и Китаем войти сумели. Чем сегодня заслуженно и гордятся.
А вот у России в отношениях с Нью-Дели пошла какая-то «черная полоса»: индусы в массовом порядке разрывают оружейные контракты с Москвой, отдавая предпочтение продукции «недружественных» по российским меркам стран. Нефти российской с огромным дисконтом закупили более чем на три миллиарда долларов, а чего ж не брать, коли дают, но платить за нее готовы только индийскими рупиями.
В Кремле этому поначалу обрадовались, дескать, никакие западные санкции нам не страшны, на Восток повернемся. Но вскоре выяснилось, что российской экономике индийские рупии нужны ровно в той же степени, как в русской бане пассатижи. И вместо прибылей они получили огромное количество разноцветных фантиков, которые неизвестно куда употребить.
И если не так давно Индия была критически зависима от помощи Москвы в развитии своей лунной и вообще космической программы, то теперь она отказывается продолжать сотрудничество в этой сфере, выдвигая новые условия для него: мы готовы у вас, русских, приобрести некоторые технологии, но осваивать их будем совершенно самостоятельно.
Словом, индусы вовремя соскочили с «российского экспресса», Китай сделал это еще раньше – и теперь они на Луне, а Россия продолжает стагнировать со своей коррупцией и некомпетентным управлением в гордом одиночестве, пытаясь склонить к сотрудничеству хоть кого-нибудь из африканских джунглей.
Да и может ли быть иначе? Мечта российского начальства – править вечно. Продолжать получать за свою работу огромные доходы и не нести никакой ответственности за катастрофические результаты. Другой бы, после краха миссии «Луна-25» и на фоне успеха индусов в космосе, написал бы заявление об отставке, извинился и ушел.
Но только не глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, который вчера как ни в чем не бывало прибыл в НПО «Лавочкина» и на совещании с разработчиками «Луны-25» заявил: «Не нужно делать из этого трагедию, нужно сделать выводы и продолжить работу в этом направлении». И, естественно, в очередной раз пообещал, что российский лунный проект будет продолжен и отправится к спутнику Земли в 2025–2026 годах. Правда, судя по фотографии, присутствующие на совещании оптимизма высокого начальника не разделяли, но когда это кого в Кремле смущало?
Но было бы несправедливым утверждать, что в российско-индийских отношениях все плохо. Отнюдь, есть и хорошие новости. Так, на днях стало известно, что Индия начала экспорт джина в Россию. Правда, индийский джин – продукт очень сильно на любителя, и гостей бы я им угощать не стал, но ведь зато – дешево и сердито.
К тому же, растет и импорт российской водки в Индию. По официальным данным, в январе-июне нынешнего года он вырос в 3,6 раза. Чем не успех, чем не повод для радости в Кремле? Пусть космос и индийский оружейный рынок упустили, пусть три миллиарда долларов за поставки нефти в Нью-Дели зависли, но зато балет, водка и матрешки надежно остались за Москвой. Такой вот «хинди-руси бхай-бхай» теперь у российских властей теперь получается.