Дмитрий Рой, автор haqqin.az 13:04

Индусы, конечно, поступили в отношении России недружественно и бестактно, успешно прилунив свою «Чандраяну-3» в те дни, когда российская пропаганда судорожно пыталась объяснить, почему разбилась ее «Луна-25». Российские-то власти все еще думали, что Индия достаточно отсталая страна, только и способная производить чай, болливудские мелодрамы и закупать российское вооружение.

Но внезапно - а у Кремля все именно это слово – выяснилось, что в плане экономики и развития отечественных технологий индусы вполне себе суверенны. Проблем у них, конечно, множество, чего не коснись, но в четверку лунных держав вслед за СССР, США и Китаем войти сумели. Чем сегодня заслуженно и гордятся. А вот у России в отношениях с Нью-Дели пошла какая-то «черная полоса»: индусы в массовом порядке разрывают оружейные контракты с Москвой, отдавая предпочтение продукции «недружественных» по российским меркам стран. Нефти российской с огромным дисконтом закупили более чем на три миллиарда долларов, а чего ж не брать, коли дают, но платить за нее готовы только индийскими рупиями. В Кремле этому поначалу обрадовались, дескать, никакие западные санкции нам не страшны, на Восток повернемся. Но вскоре выяснилось, что российской экономике индийские рупии нужны ровно в той же степени, как в русской бане пассатижи. И вместо прибылей они получили огромное количество разноцветных фантиков, которые неизвестно куда употребить.

И если не так давно Индия была критически зависима от помощи Москвы в развитии своей лунной и вообще космической программы, то теперь она отказывается продолжать сотрудничество в этой сфере, выдвигая новые условия для него: мы готовы у вас, русских, приобрести некоторые технологии, но осваивать их будем совершенно самостоятельно. Словом, индусы вовремя соскочили с «российского экспресса», Китай сделал это еще раньше – и теперь они на Луне, а Россия продолжает стагнировать со своей коррупцией и некомпетентным управлением в гордом одиночестве, пытаясь склонить к сотрудничеству хоть кого-нибудь из африканских джунглей. Да и может ли быть иначе? Мечта российского начальства – править вечно. Продолжать получать за свою работу огромные доходы и не нести никакой ответственности за катастрофические результаты. Другой бы, после краха миссии «Луна-25» и на фоне успеха индусов в космосе, написал бы заявление об отставке, извинился и ушел.