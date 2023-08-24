Буряты заселяют украинские дома

В оккупированной части Запорожской области российские войска продолжают незаконно заселятся в жилые дома и медицинские учреждения, таким образом пытаясь прикрыться мирным населением, сообщает Генштаб ВСУ.

"Российские оккупанты цинично продолжают нарушать нормы международного гуманитарного права и размещать в гражданских зданиях своих военнослужащих, используя гражданское население как живой щит", - говорится в сообщении.

В населенном пункте Осипенко Запорожской области 23 августа отмечено прибытие 1500 военнослужащих российских войск бурятской национальности, незаконно расквартированных в гражданских домах с местными жителями и на территории местной больницы.