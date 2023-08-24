ИГИЛ меняет название и проводит военную подготовку для граждан Азербайджана в Грузии главное на этот час
Как стало известно из обвинительного заключения прокуратуры турецкой провинции Диярбакыр, террористическая организация «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ) пытается реорганизовать свое присутствие на территории Турции, Грузии, Азербайджана, России, Украины, Чечни, Мали, Уганды и Судана, где регистрирует эту структуру под названием «Мактаб-и Фуркан».
Сообщается, что среди привлеченных в «Мактаб-и Фуркан» новобранцев, которые проходят специальную военную подготовку в лагерях на территории Грузии, немало граждан Азербайджанской Республики.
По данным прокуратуры Диярбакыр, исламистская террористическая структура ИГИЛ, фактически загнанная в угол в Сирии и потерявшая в 2019 году последние подконтрольные территории, в настоящее время проводит в упомянутых странах активную пропагандистскую кампанию по привлечению в организацию новых членов, которые проходят вооруженную подготовку на секретных базах в Грузии.
В обвинительном заключении, в которое вошли показания членов ИГИЛ, задержанных службами безопасности и спецслужбами Турции в Анкаре, Диярбакыре, Батмане, Газиантепе и Ване, указано, что ответственным за кампанию «ребрендинга» ИГИЛ является гражданин Сирии Шахап Вариш. 10 мая этого года Вариш был задержан в сирийском городе Идлиб и доставлен в Турцию сотрудниками Национальной разведывательной организации.
Таже в расследовании приводятся данные, по которым группировка «Ахлак вэ Суннет Дергиси», основанная в турецком городе Ялов и имеющая ядро в Грузии, на самом деле является переименованной структурой ИГИЛ.
Судя по материалам обвинительного заключения, силовые структуры Турции, Азербайджана и Грузии координируют свои действия в противостоянии с международной исламистской организацией.
Понимая это, руководство ИГИЛ призывает бойцов «исламского фронта сопротивления» неукоснительно соблюдать методы конспирации. В частности, им запрещено собираться в мечетях или передвигаться вместе. Пропаганда джихада и набор в ряды «Исламского государства» в основном проводятся в социальных сетях, где для доступа к закрытым группам ИГИЛ применяется двухэтапная процедура верификации. И только те, кто завоевывает доверие в рядах группировок, получают в итоге право участвовать в закрытых собраниях ИГИЛ, называемых «пикниками».
Сообщается также, что в последнее время усилился поток джихадистов из Турции в Уганду, Мали и Судан. Многие из них получают визы и попадают в эти страны под предлогом занятий благотворительной деятельностью в Уганде или открытия приютов для детей-сирот в Судане.
В частности, по словам работающего в Уганде дипломата, только за последние шесть месяцев визы этой африканской страны получили более двух тысяч граждан Турции.