Эльяс Шафиев, собкор 13:50

Как стало известно из обвинительного заключения прокуратуры турецкой провинции Диярбакыр, террористическая организация «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ) пытается реорганизовать свое присутствие на территории Турции, Грузии, Азербайджана, России, Украины, Чечни, Мали, Уганды и Судана, где регистрирует эту структуру под названием «Мактаб-и Фуркан». Сообщается, что среди привлеченных в «Мактаб-и Фуркан» новобранцев, которые проходят специальную военную подготовку в лагерях на территории Грузии, немало граждан Азербайджанской Республики.

По данным прокуратуры Диярбакыр, исламистская террористическая структура ИГИЛ, фактически загнанная в угол в Сирии и потерявшая в 2019 году последние подконтрольные территории, в настоящее время проводит в упомянутых странах активную пропагандистскую кампанию по привлечению в организацию новых членов, которые проходят вооруженную подготовку на секретных базах в Грузии. В обвинительном заключении, в которое вошли показания членов ИГИЛ, задержанных службами безопасности и спецслужбами Турции в Анкаре, Диярбакыре, Батмане, Газиантепе и Ване, указано, что ответственным за кампанию «ребрендинга» ИГИЛ является гражданин Сирии Шахап Вариш. 10 мая этого года Вариш был задержан в сирийском городе Идлиб и доставлен в Турцию сотрудниками Национальной разведывательной организации. Таже в расследовании приводятся данные, по которым группировка «Ахлак вэ Суннет Дергиси», основанная в турецком городе Ялов и имеющая ядро в Грузии, на самом деле является переименованной структурой ИГИЛ. Судя по материалам обвинительного заключения, силовые структуры Турции, Азербайджана и Грузии координируют свои действия в противостоянии с международной исламистской организацией.