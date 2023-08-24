«Был в ярости»: подробности последней встречи Путина и Пригожина

Последняя встреча погибшего главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и российского президента Владимира Путина состоялась через несколько дней после мятежа, сообщают российские СМИ со ссылкой на источник.

Джет "МНТ Аэро" забрал главу ЧВК "Вагнер" в Беларуси и доставил в Санкт-Петербург. 29 июня борт доставил пассажира в Москву.

"Евгений Пригожин летел в гордом одиночестве и пребывал в отличном настроении: слушал музыку, шутил с экипажем. Командиры ЧВК "Вагнер" добирались на аудиенцию с Путиным обычными рейсами и на машинах. В этот же день все вместе вылетели тем самым бортом Пригожина, потерпевшем крушение, в Санкт-Петербург", - говорит источник.