«Был в ярости»: подробности последней встречи Путина и Пригожина
Последняя встреча погибшего главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и российского президента Владимира Путина состоялась через несколько дней после мятежа, сообщают российские СМИ со ссылкой на источник.
Джет "МНТ Аэро" забрал главу ЧВК "Вагнер" в Беларуси и доставил в Санкт-Петербург. 29 июня борт доставил пассажира в Москву.
"Евгений Пригожин летел в гордом одиночестве и пребывал в отличном настроении: слушал музыку, шутил с экипажем. Командиры ЧВК "Вагнер" добирались на аудиенцию с Путиным обычными рейсами и на машинах. В этот же день все вместе вылетели тем самым бортом Пригожина, потерпевшем крушение, в Санкт-Петербург", - говорит источник.
О содержании разговора Пригожина и Путина остается только догадываться, но члены экипажа припоминают, что после встречи главарь "Вагнера" был вне себя от ярости.
"Глава наемников после встречи с Путиным был вне себя от злости и ярости, отчитывал всех, кто его сопровождал. Все время полета он кричал, ругая пассажиров на повышенных тонах", - пишет проект.