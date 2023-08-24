Прогноз погоды на завтра
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Однако днем в некоторых местах возможны кратковременные дожди. Северо-западный ветер в дневное время сменится юго-восточным, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
Температура воздуха ночью составит 20-24 градуса тепла, днем 26-30 градусов тепла. Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 65-75%, днем 45-55%.
В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются дожди. В отдельных местах ливни, грозы. Днем осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром в некоторых районах будет туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 19-24 градуса, днем 27-32 градуса, в горах ночью 10-15 тепла, днем 15-20 градусов тепла.