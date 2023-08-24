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Администрация президента США Джо Байдена заявляет, что Украина якобы неправильно ведет контрнаступление, вероятно, пытаясь переложить вину на украинцев в том случае, если война все еще будет продолжаться в год президентских выборов в США, утверждает газета WSJ в редакционной статье.

Издание акцентирует, что украинцы неделями пытались пробить российскую оборону, и это продвижение было более медленным, чем надеялись США и Европа. В то же время журналисты отмечают, что пессимизм относительно успешности украинского контрнаступления, который транслирует Вашингтон, преждевременный, и активная критика умаляет скромные, но заметные достижения Киева на поле боя. "На этой неделе Украине удалось прорвать оборону России на юго-востоке страны в Запорожской области. На этой неделе Украина заявила, что вернула себе село Работино. Это на дороге к Мелитопольской оси, которая является главной целью Украины – из-за ее стратегической выгоды от разрыва российских линий снабжения. Институт изучения войны сообщил в четверг, что украинские войска приближаются ко второй линии российской обороны и расширяют брешь", – напоминает WSJ.

Кроме того, редакция считает несправедливой эту критику, учитывая то, что в аналогичной ситуации Вашингтон полагался бы на авиацию, а Украина получит американские истребители F-16 только как "долгосрочную поддержку", а не как помощь для контрнаступления. "В том, что США читают лекции Украине о неэффективности, есть нечто большее, чем немного иронии. Стратегия армии США для победы над такими (как у россиян на юге Украины) укрепленными оборонительными сооружениями включает господство в воздухе. Во время операции "Буря в пустыне", как недавно отметили (военные эксперты) Фред Каган и Дэвид Петреус, США потратили недели на бомбардировки, чтобы ослабить оборону Саддама Хусейна, прежде чем направить наземные войска. ... Украинцы до сих пор ждут обещанные США танки Abrams, которые должны прибыть на поле боя этой осенью. Им также не хватает достаточного оборудования для разминирования", – указано в материале.