Зохра Агамирова в финале чемпионата мира в Испании

Сегодня, в предпоследний день чемпионата мира по художественной гимнастике в испанской Валенсии, состоится финал индивидуального многоборья.

Азербайджан здесь представит Зохра Агамирова. В квалификации она заняла 12-е место и завоевала путевку на Олимпиаду-2024 в Париж.

Финал начнется в 17:00 по бакинскому времени. В нем выступят 18 сильнейших гимнасток по итогам квалификации. Зохра Агамирова начнет с упражнения с лентой. Затем будут обруч, мяч и булавы.

Для Зохры это шестой чемпионат мира. Лучший свой результат в финалах многоборья она показала на ЧМ-2022 в Софии, где заняла 13-е место.

Еще один финал с участием азербайджанских гимнасток ждет нас завтра. Групповая команда в составе Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадовой, Камиллы Алиевой, Зейнаб Гумматовой и Елизаветы Лузан пробилась в решающую стадию в упражнении с лентами и мячами.