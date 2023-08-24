Россия ударила по кафе с людьми

Российские войска нанесли очередной удар по Купянскому району Украины, попав в кафе с людьми, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Оккупанты ударили по Купянскому району. По предварительной информации медиков, в селе Подолы в результате обстрела погибли 2 человека, еще 1 - ранен. Данные устанавливаются. Враг попал в гражданский объект - кафе, где днем находились местные жители", - отметил Синегубов.

Он добавил, что на месте работают правоохранители и экстренные службы.