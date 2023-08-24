Министр национальной обороны Турции прибыл в Баку ФОТО
Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов и руководящий состав министерства встретили делегацию во главе с министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером в Международном аэропорту Гейдар Алиев.
В рамках визита планируется обсудить различные аспекты военного сотрудничества между двумя странами, региональную безопасность и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
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