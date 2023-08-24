Эльмир Алиев, отдел спорта 16:08

Наша беседа с заместителем министра молодежи и спорта Марианой Василевой, посвященная стартующему сегодня в испанской Валенсии чемпионату мира по художественной гимнастике, плавно перетекла от вопросов гимнастических к делам общеспортивным. Совсем скоро исполнится два года с того момента, как Фарид Гаибов был назначен на должность министра молодежи и спорта. А спустя пару месяцев его заместителем стала Мариана Василева. С этого мы и начали вторую часть нашего интервью.

- Буду абсолютно честным, если скажу, что даже невооруженным взглядом заметна огромная работа, которая была проделана за эти два года. Но хотелось бы узнать Ваше мнение. Как выполняются задачи, которые были поставлены изначально? - Я помню интервью, которое давала Вам спустя пару недель после моего назначения. Я тогда делилась своими ожиданиями. Сейчас могу сказать, что ожидания далеко не всегда оправдываются (улыбается). Да, мы многое сделали. Но необходимо вкладывать еще больше сил. Нужно построить правильный фундамент. Необходима грамотная система, которая будет работать долгие годы. Глава государства поставил конкретные задачи, которые надо выполнить, а господин министр дает четкие указания, как это надо сделать. Могу сказать, что сейчас основными пунктами являются развитие как можно большего количества видов спорта, акцент на местных спортсменов, привлечение большего числа грамотных тренерских кадров, развитие спорта во всех регионах страны. Фарид Гаибов поставил ясные цели перед региональными управлениями Минспорта. Хотим, чтобы там проводилось больше соревнований. Подытоживая, могу сказать, что мы сделали многое, но еще больше работы нас ждет впереди.

- Назову как минимум одну прекрасную, на мой взгляд, идею, которую удалось воплотить в жизнь. Наконец, впервые у всех спортсменов сборных Азербайджана, а не только у олимпийцев, появилась единая форма. Но повод для критики всегда найдется. Как Вы к ней относитесь? - Я привыкла к критике. У меня даже есть «фанаты», которые пытаются мне указывать, как надо работать. Честно говоря, особого времени, чтобы читать их, у меня нет. Я стараюсь почаще общаться с представителями наших федераций, чтобы знать, в чем они нуждаются. Только так можно понять проблемы, которые есть в тех или иных видах спорта. Помимо этого, для нас очень важно мнение простых граждан, для которых мы проводим множество спортивных мероприятий. Мне кажется, что за последнее время больше людей стали заниматься спортом. Если есть массовый спорт, то скоро будут и сильные сборные команды. Но «скоро» - это не означает «завтра». Нужно время. У нас есть традиции всего в нескольких видах спорта. Но даже там есть легионеры. Надо понять, где наши слабые места, и акцентировать внимание на них. А что касается формы… Вы верно отметили. Когда мы с гимнастками улетали в Валенсию, одновременно с нами в бакинском аэропорту были и команды по другим видам спорта. Они отправлялись на международные соревнования, и действительно было очень приятно, что все одеты в единую форму. Нас уже узнают благодаря ей.

- Вы наверняка понимаете, что можно сделать очень многое, но судить о работе Минспорта будут по результатам наших спортсменов на крупнейших соревнованиях. К примеру, на Олимпиаде-2024 в Париже. - Конечно, это нормально. Но чтобы судить и анализировать, человек должен достаточно глубоко разбираться в спорте, обладать определенной информацией. Некоторые критикуют нас за выступление сборной Азербайджана на Европейских играх-2023 в Польше, сравнивая с Минском-2019. И при этом они не видят или не хотят видеть, что в Польше не было некоторых традиционных для нашей страны видов спорта. Мы читали критику не только по поводу Европейских игр, но и насчет Универсиады и даже Игр стран СНГ. Нужно учитывать важные нюансы. К примеру, на Универсиадах Азербайджан никогда не участвовал более чем в семи видах спорта. В этом году наша страна была представлена в 16 видах из 18-ти. Знаменитый болгарский футболист Христо Стоичков сказал: «Если ты не участвуешь, ты никогда не выиграешь». Если мы не начнем принимать участие, то никогда не поймем, где мы находимся. Я ни в коем случае не могу сейчас упрекнуть кого-то из спортсменов или тренеров. Сначала надо предоставить необходимые условия, время и возможности, чтобы федерации, спортсмены и тренеры могли проявить себя. За полтора-два года это не делается. Я рада, что наши спортсмены большим составом поучаствовали в Универсиаде и смогли ощутить атмосферу. Китай провел эти соревнования на уровне Олимпийских игр. Для некоторых азербайджанских спортсменов это вообще был первый международный старт в жизни. Их надо поддержать. Конечно, нас многие будут судить по первичному результату. Сесть и нормально проанализировать дано не каждому. Например, Зохра Агамирова на Универсиаде в финале с булавами показала одинаковый результат с победительницей и уступила ей лишь по дополнительным показателям, став серебряным призером. Эта золотая медаль заметно подняла бы Азербайджан в командном зачете. Еще раз скажу. Я считаю, что наших спортсменов надо поддержать и в них надо верить.

- До Олимпиады осталось меньше года. Понятно, что сейчас важно завоевать как можно больше лицензий. В Токио у нас было 44 спортсмена. Сколько, на Ваш взгляд, будет в Париже? - Важно поехать в Париж с большим числом спортсменов. Количество часто превращается в качество, если правильно работать. Наших олимпийцев мы поделим на три группы. Первая группа – это те, кто будут бороться за медали. Вторая – представители тех видов спорта, где мы будем утверждаться, вновь завоевав лицензии. А третья – это виды спорта, где мы впервые добудем путевки на Игры. Это тоже своего рода победа. Хочется, чтобы мы были представлены во всех трех группах. - На Олимпиаде-2016 в Рио наша команда почти на 70 процентов состояла из натурализованных спортсменов. В Токио их было уже меньше 50 процентов. Сколько легионеров будет в Париже? - Есть виды спорта, в которых легионеры нам все еще очень нужны. Потому что у нас там нет своих спортсменов. Почему раньше было так много легионеров? Потому что в натурализованного спортсмена не надо вкладывать усилия и время. Только деньги! Плюсом является то, что поднимается наш флаг. Еще лучше, если услышим наш гимн. И благодаря этому многие молодые люди захотят заниматься этим видом спорта. Но останется ли этот иностранец после победы? Будет ли выступать? Будет ли жить в Азербайджане? Будет ли делиться своими умениями с местными спортсменами? Или будет тренироваться у себя на Родине, а в сборную Азербайджана приезжать только для участия в соревнованиях? Конечно, число легионеров в целом сократилось. Но не везде. Они по-прежнему преобладают даже в некоторых традиционных для нас видах спорта. Наверное, это вопрос времени. Чтобы и федерации, и тренеры поняли, что надо вкладывать в наших спортсменов. На интересный шаг пошла Федерация настольного тенниса Азербайджана. В последние пару лет страну представляют местные спортсмены. А недавно было принято совместное решение отправить наших ведущих юных теннисистов в Китай. Одна группа пробыла там полтора месяца, сейчас отправилась и вторая. Я думаю, что это правильный путь. Еще хочу сказать, что наши бадминтонисты уже седьмой месяц находятся в Малайзии. Они пробудут там два года. Планируем также отправить наших велосипедистов на долгосрочные сборы в Италию. - Еще раз о легионерах. С чем, как Вы думаете, связан спад нашей фехтовальщицы Анны Башты? Ведь еще в прошлом году на нее возлагались очень большие олимпийские надежды. - После Евроигр и чемпионата мира не общалась с ней. Разговаривала с представителями нашей Федерации. Они тоже не могут понять, что с ней происходит. Возможно, она не справилась с прошлогодней славой. А может, это даже хорошо, что спад пришелся на нынешний год, а в олимпийском году все будет хорошо.