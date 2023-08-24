Посол Украины Владислав Каневский поделился в своем Facebook впечатлениями от посещения Лачина.

«Мы продолжаем посещать освобожденные от оккупации города Азербайджана.

Сегодня по случаю Дня города мы посетили Лачин (от тюрского слова "ястреб") - город с древней историей.

Сам регион сразу поражает своими невероятными пейзажами и природой.

Сегодня здесь реализуются масштабные инфраструктурные проекты, жизнь постепенно возвращается в один из красивейших уголков страны.

Азербайджан, без преувеличения, демонстрирует впечатляющие темпы восстановления. Меня очень радуют позитивные изменения, которые после войны стремительно происходили на освобожденных от оккупации территориях.

Уверен, что мы также восстановим все временно оккупированные Россией территории Украины и вернем в них жизнь», - написал Каневский.