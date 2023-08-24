Азербайджанские войска не дали армянам занять выгодные позиции Заявление Минобороны
26 августа около 13:30 подразделения армянской армии с целью совершения провокации пытались занять выгодные позиции перед позициями азербайджанской армии в направлении населенного пункта Хавуш Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики.
Как сообщили в Минобороны, в результате бдительности азербайджанских подразделений деятельность армянских войск была немедленно пресечена.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!