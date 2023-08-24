Президент Венгрии анонсировала скорый мир

Скоро «наступит время для прекращения войны» в Украине, хотя «условий для объявления о конкретном мирном плане» пока нет, заявила президент Венгрии Каталин Новак в интервью итальянской газете il Messaggero.

«Я абсолютно согласна с папой Франциском, даже если я не в тех условиях, чтобы сделать публичное заявление о том, что существует конкретный мирный план. Я по-прежнему убеждена, что теперь мы ближе к реализации проекта, мы уже говорили об этом с понтификом во время его последней поездки в Будапешт четыре месяца назад, но большего я сказать не могу», - сказала Новак.

По словам венгерского президента, «пришло время говорить о том, как строить мир». Сигналом к этому она назвала миссию посланника папы римского кардинала Дзуппи и его планы посетить Пекин после поездок в Киев, Москву и Вашингтон.