Глава МИД Венгрии назвал «смехотворными» антироссийские санкции

Во всем мире «смеются» над политикой санкций Европы против России, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Политика санкций провалилась. И вопрос в том, а что насчет политиков, выступающих за это? Потому что логическое мышление состоит в том, что если они потерпели неудачу, то кто-то должен нести за это ответственность», - сказал Сийярто.