Украинцы рассказали, чем уничтожили С-400 в Крыму

Российская пусковая установка С-400 «Триумф» была уничтожена в Крыму украинской новой современной ракетой, сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

«Ракета была новая. Ракета была абсолютно современная. Да, это наше новое изделие, которое показало себя совершенно безупречно», - заявил Данилов.

Он не стал отвечать на уточняющий вопрос, идет ли речь о совершенно новой разработке или же о новой модификации уже существующего вооружения, подчеркнув, что это разработка украинского оборонно-промышленного комплекса в рамках программы, начатой в 2020 году.