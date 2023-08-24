Президент России Владимир Путин поручил снять ограничения на труд несовершеннолетних, чтобы справиться с нехваткой рабочих рук в экономике, которую власти оценивают в сотни тысяч человек.

Правительству страны и Агентству стратегических инициатив следует рассмотреть «содействие занятости и стимулирование к трудоустройству» граждан в возрасте от 14 лет, говорится в перечне поручений Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Подростков, по идее президента России, можно привлекать для выполнения «временных работ», а организациям, которые на это пойдут, — предоставить льготы. Кроме того, следует упростить прием на работу граждан в возрасте до 18 лет.

По данным Института Гайдара, кадровый голод на российских фабриках и заводах достиг рекорда с 1996 года, то есть за все время доступной статистики. В июле на нехватку рабочих рук жаловались 42% предприятий, показал опрос их собственников и топ-менеджеров.

Проблемы с кадрами возникли после мобилизации, в результате которой 300 тысяч человек отправились на фронт, а еще до миллиона уехали из страны. Новым ударом стала массовая вербовка добровольцев и контрактников, число которых с начала 2023 года превысило 200 тысяч человек.

Предприятиям обрабатывающей промышленности, которые должны, по задумке властей, заместить импорт из западных стран, не хватает порядка 660 тысяч специалистов, говорил в июле первый замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков. По его словам, кадровый ресурс в России исчерпан «и локально, и стратегически», а нехватка рабочих рук стала главным вызовом после введения санкций.