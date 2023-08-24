«Половозрелые кони» с «расширенными зрачками», которые проводят ночи в ночных клубах, должны быть мобилизованы на фронт. Такое высказал протоиерей Русской православной церкви Андрей Ткачев.

«Летучие» военкоматы не должны мерзнуть в Верхнем и Нижнем Ларсе (на границе РФ и Грузии). Они должны совершить просто рейд по ночным клубам в больших городах. Одной Москвы даже хватит», - сказал Ткачев.

Он отметил, что посетители клубов в отменной физической форме и с хорошим денежным достатком «проводят целые ночи, засовывая в трусы пляшущим вокруг шеста девкам денежные купюры».

«Грешить, когда твои сверстники рук, ног лишаются - это вообще свинство, - сказал священник. - Вот туда надо рейд один сделать. Я вас уверяю, это будет настолько оздоравливающий иметь эффект, что мы страну со временем не узнаем».