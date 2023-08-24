Будущий закон будет предусматривать наказание за кощунственное обращение со святыми текстами – Кораном, Библией или Торой в виде штрафа или лишения свободы сроком до двух лет.

На днях правительство Дании приняло решение внести изменения в законодательство страны, которое вводит уголовное наказание за сжигание Корана. Министр юстиции Питер Хумергаард заявил, что подобные акции наносят ущерб Дании и несут угрозу гражданам.

Министр иностранных дел Ларс Локке Расмуссен сообщил, что в последние недели в Дании было около 170 различных демонстраций, во время которых были в том числе случаи сожжения Корана перед иностранными посольствами. По мнению службы безопасности Дании PET, эти эпизоды увеличивают террористическую угрозу в стране.

Подобные инциденты фиксировались и в соседней Швеции, что повлекло поджог шведского посольства в Ираке протестующими. Организация исламского сотрудничества, членом которой является и Азербайджан, призвала страны-участницы принять меры в отношении тех государств, где происходят случаи десакрализации Корана. Принцип безграничной свободы слова вошел в противоречие с государственными интересами и защитой прав мусульманского меньшинства.

Министр юстиции по-прежнему считает, что свобода слова, устного или письменного, а также свобода сатирических карикатурных изображений не должна быть задета новыми поправками к закону, однако это не касается демонстративного сжигания религиозных текстов, поскольку это в чистом виде акт разжигания ненависти и создания общественного раскола. Вице-премьер Якоб Эллеман-Йенсен заявил, что право свободного самовыражения является краеугольным камнем демократии, но это не отменяет обязанности вести себя достойно.