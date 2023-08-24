Депутат Гудрет Гасангулиев о заселении Лачина

Визит президента Азербайджана и первой леди в Лачин вызывают радость у населения, создавая большую уверенность в развитии и будущем Карабах а. Таким мнением поделился депутат Милли Меджлиса Гудрет Гасангулиев.

«Похвально, что особое внимание уделяется заселению. В свое время я также предлагал начать заселение деоккупированных территорий с Лачина и Кельбаджара. В течение ближайших 5 лет мы должны добиться переселения 100 тысяч жителей в каждый из двух районов. Необходимо принять дополнительные меры для стимулирования инвестиций в оккупированные районы.

Армяне и те, кто их подстрекает, должны сделать выводы из выступления президента. Азербайджан восстановит государственный суверенитет на своей территории», - сказал депутат.

Гасангулиев заявил, что попытки Франции вновь вынести «вопрос» карабахских армян на заседание Совбеза ООН тщетны: «Они ничего не добьются, потому что мы правы, мы боремся за свою землю. Имидж поддержки оккупационного государства и сепаратизма окончательно подрывает престиж Парижа, и так запятнавший себя геноцидами».