Второе судно вышло из Одессы вопреки блокаде России

Балкер Primus под флагом Либерии в субботу утром покинул порт Одессы. Он стал вторым судном, которое вышло из украинского порта после после разрыва зерновой сделки, отмечают украинские СМИ.

В своем телеграм-канале фотографию вышедшего из Одессы сухогруза разместил украинский депутат Алексей Гончаренко.

Балкер стоял в Одессе с 20 февраля. Судно прибыло из греческого порта Перама и сейчас направляется в болгарский порт Варна, следует из данных ресурса MarineTraffic. За время нахождения в одесском порту оно успело сменить владельца и название.