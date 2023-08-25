Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович ответил на вопрос, почему он не находится на фронте войны с Россией, несмотря на офицерское звание.

«Давайте так – вы находитесь на линии фронта, и у вас есть выбор, что уничтожать – пулемет или танк. Конечно же, танк. А если у вас есть возможность повлиять на планы противника, или, если шире, на информационно-политическую работу. Где вы должны быть?», - сказал Арестович.