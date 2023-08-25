Ульвия Худиева, собкор 21:18

В поселке Бузовны Хазарского района Баку на площади около 50 гектаров раскинулось озеро, которое местные жители называют «озером Бузовны». Однако это уникальная экосистема, облюбованная перелетными и местными птицами, превращена в свалку строительных отходов, которые ежедневно сбрасывают многотонные грузовики и мусоровозы…

Местные жители рассказали haqqin.az, что поросшие камышом берега озера, расположенного рядом с общественным пляжем, буквально, завалены строительным и бытовым мусором. Впрочем, экологическая катастрофа, нависшая над Бузовнами, - лишь часть беды. Вокруг озера с каждым годом растет количество построек, возведенных без каких-либо документов. Что не может не беспокоить старожилов, опасающихся, что в ближайшие несколько лет «озеро Бузовны» полностью осушат и продадут под земельные участки. По словам жителя поселка, Акбара Мамедова, площадь «озера Бузовны» постепенно уменьшается. «Помимо того, идет массовое заселение участков, облюбованных змеями и дикими животными, - говорит он. - За последние годы в поселке значительно возросла популяция змей и лис. Им буквально негде жить». Жители поселка говорят, что раньше мусор на берег озера сваливали преимущественно в ночное время, чтобы никто не видел. Теперь же водители мусоровозов делают это открыто, среди бела дня…