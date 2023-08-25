Кто и почему засыпает мусором уникальное озеро в Бузовнах? наш спецреп, видео
В поселке Бузовны Хазарского района Баку на площади около 50 гектаров раскинулось озеро, которое местные жители называют «озером Бузовны». Однако это уникальная экосистема, облюбованная перелетными и местными птицами, превращена в свалку строительных отходов, которые ежедневно сбрасывают многотонные грузовики и мусоровозы…
Местные жители рассказали haqqin.az, что поросшие камышом берега озера, расположенного рядом с общественным пляжем, буквально, завалены строительным и бытовым мусором. Впрочем, экологическая катастрофа, нависшая над Бузовнами, - лишь часть беды. Вокруг озера с каждым годом растет количество построек, возведенных без каких-либо документов. Что не может не беспокоить старожилов, опасающихся, что в ближайшие несколько лет «озеро Бузовны» полностью осушат и продадут под земельные участки.
По словам жителя поселка, Акбара Мамедова, площадь «озера Бузовны» постепенно уменьшается.
«Помимо того, идет массовое заселение участков, облюбованных змеями и дикими животными, - говорит он. - За последние годы в поселке значительно возросла популяция змей и лис. Им буквально негде жить».
Жители поселка говорят, что раньше мусор на берег озера сваливали преимущественно в ночное время, чтобы никто не видел. Теперь же водители мусоровозов делают это открыто, среди бела дня…
Однако Тебриз Агаев, председатель муниципалитета поселка Бузовны, обвинил в загрязнении территории… местных жителей. По его словам, Министерство экологии и природных ресурсов несколько раз штрафовало водителей грузовиков, однако и местные тоже вносят свою «лепту» в загрязнение поселка.
«Территория, о которой идет речь, находится между поселками Бузовны и Мардакяны, - говорит Агаев. – Министерство экологии обратилось в Министерство экономики, чтобы уточнить, к кому именно она относится. То есть, с юридической точки зрения принадлежность поселка все еще уточняется».
Жалобы местных жителей на то, что по поселку ползают змеи и бродят дикие животные, председатель муниципалитета прокомментировал, не вдаваясь в детали:
«Мы знаем об этих проблемах. Ну, что вы хотите? Это - берег озера, здесь всегда были водяные змеи».
В исполнительной власти Хазарского района нам сообщили, что вышеупомянутая территория была передана в собственность двум-трем частным лицам. Однако на вопрос, как можно было дать такое разрешение, учитывая реальные угрозы для экологии поселка, ответа так и не последовало.