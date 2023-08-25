Обстрел Белгорода, есть жертвы

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели местного жителя при обстреле села Щетиновка Белгородского района со стороны Вооружённых сил Украины.

«В результате обстрела села Щетиновка Белгородского района погиб мирный житель», - говорится в сообщении.

По словам Гладкова, украинская армия сбросила взрывное устройство с беспилотного летательного аппарата, когда мужчина косил траву на своём дачном участке.

Ранее Гладков сообщил, что шесть человек пострадали при обстреле кассетными боеприпасами посёлка Уразово.