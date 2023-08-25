Путин требует от «Вагнера» присягнуть на верность

Президент России Владимир Путин подписал указ о приведении к присяге на верность России бойцов добровольческих формирований, территориальной обороны, а также работников охранных госпредприятий на оккупированных территориях Украины.

Документ подписан спустя два дня после смерти Евгения Пригожина.

Журналисты Reuters считают, что введение Путиным обязательной присяги для наёмников «Вагнера» и других частных военных подрядчиков является шагом к тому, чтобы поставить такие группы под более жёсткий государственный контроль.