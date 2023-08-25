Общественность и исполнительная власть Исмаиллинского района с чувством большого восторга встретила праздничную и торжественную церемонию в честь воссоздания сожженного дотла в период армянской оккупации азербайджанского города Лачин в день рождения первого вице-президента и первой леди Мехрибан-ханум Алиевой.

Историческая справедливость, воплощенная в праведном гневном возмездии, свершившемся во Второй Карабахской Войне, придала новые силы азербайджанскому народу, поднявшему из руин стертые азербайджанские города.

Победоносный Главнокомандующий Ильхам Алиев воплотил мечту многих поколений азербайджанцев, вернув покинувших земли своих предков десятки тысяч азербайджанцев в низменный и горный Карабах. В этот праздничный день горный Исмаиллы выражает солидарность с горным Лачином. И посвящает победе и Алиевым: