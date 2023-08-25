Завоевав 2 золота, 3 серебра и 3 бронзы, наша команда заняла 1-е место как в общем зачете, так и среди юношей, опередив даже Японию, у которой 2 золота и 1 серебро, а также такие страны, как Франция, Грузия, Узбекистан, Сербия, Италия, Казахстан, Бразилия и др. Всего в чемпионате мира участвовали 64 страны.

Сборная Азербайджана по дзюдо продолжает писать историю на юношеском чемпионате мира в Загребе.

Это самый лучший результат Азербайджана за всю историю нашего выступления на чемпионатах мира – как по количеству медалей, так и по качеству!

В соревнованиях юношей азербайджанские дзюдоисты выступали в семи весовых категориях и завоевали шесть медалей. И это тоже своеобразный рекорд для нашей команды!

Еще раз напомним. В первый день чемпионата мира в весовой категории до 50 кг состоялся чисто азербайджанский финал. В решающем поединке сошлись Нихад и Магомед Мамишевы. Победу одержал Нихад. А в весе до 55 кг бронзу взял Мирхалиг Искендеров. Таким образом, в стартовый день в активе сборной Азербайджана было по одному золоту, серебру и бронзе.