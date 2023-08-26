Трюдо: Запад готов к затяжной войне

Страны НАТО и G7 осознают, что российско-украинская война может продлиться долго, но будут поддерживать Киев столько, сколько потребуется, сообщил Bloomberg премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

«Мы всегда знали, что это будет долгий процесс», - сказал Трюдо в ответ на вопрос о ходе украинского контрнаступления.

По его словам, «судя по разговорам в G7 и НАТО», эти государства готовы к длительным боевым действиям, но помощь Киеву продолжится, «потому что мы не можем и не должны позволить России победить».