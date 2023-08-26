Жаля Агазаде, собкор 26 августа 2023, 23:12

На мировом рынке зерна вновь складывается напряженная ситуация, вызванная тем, что с 23 августа Российская Федерация объявила о повышении экспортной пошлины на пшеницу с 3.712,8 рубля до 4.269,9 рубля за тонну. Согласно информации Министерства сельского хозяйства РФ, экспортная пошлина на ячмень будет повышена с 439,6 до 860,3 рубля, а на кукурузу - с 2.175,1 рубля до 2.495,2 рубля. По мнению экспертов, Москва, которая своим выходом из зерновой сделки уже создала определенную напряженность на мировом рынке, стремится за счет повышения экспортной пошлины повлиять на рост мировых цен.

Безусловно, все это не пройдет бесследно и для Азербайджана, который обеспечивает себя продовольственной пшеницей в основном за счет импорта. Эксперт-экономист Эльдениз Амиров считает, что цены на зерно на мировом рынке вновь повысятся. «Решение России выйти из зерновой сделки создало серьезную угрозу для стабильности цен на пшеницу, - отметил эксперт в беседе с haqqin.az. - Несмотря на многочисленные попытки ООН и Турции, Россия отказалась договариваться. А это значит, что перевозить зерно по Черному морю будет невозможно».

Как известно, несколько дней назад американское издание The Wall Street Journal писало, что для безопасности судов, перевозящих зерно из Украины через порты на Дунае, США готовы даже применить военную силу. «Правда, позже американцы эту информацию опровергли, но напряженность в любом случае сохраняется. - уточнил Амиров. - Заявление Минсельхоза России вызвало серьёзный резонанс. А предстоящее резкое повышение экспортных пошлин как на пшеницу и кукурузу, так и на ячмень уже оказывает негативное влияние на рынки». Как отмечает эксперт, в рамках понятия, известного, как «поведенческая экономика», цены на тот или иной продукт формируются не только на основе спроса и предложения. Поведение субъектов относительно существующих на рынке прогнозов создает новые ценовые тренды. И это, по мнению эксперта, очень опасная тенденция. «Выход России из зерновой сделки, а также ограничение экспортных возможностей в Черном море с последующим повышением пошлин создали серьезную угрозу для цен на пшеницу, - утверждает Амиров. - Страны стараются по возможности импортировать в кратчайшие сроки как можно больше зерна, чтобы обеспечить свою продовольственную безопасность. Но, как известно, увеличение спроса неизменно влечет за собой повышение цен». По словам эксперта, цены на зерно в Азербайджане ощущаются острее, чем цены на хлеб.

«Как известно, поставки пшеницы в страну планируют заранее, - говорит он. — Это позволяет поддерживать стабильные цены на хлеб. Но если рост цен на зерно продолжится в течение длительного времени, цена на хлеб может также вырасти». А по мнению экономиста Халида Керимли, ситуация с пшеницей на мировом рынке зерна начала меняться с конца июля. «В последние несколько месяцев цена пшеницы на мировом рынке зерна оставалась стабильной, - утверждает Керимли. - Мало того, было даже зафиксировано снижение на 30 процентов, что, естественно, снизило цены на муку и хлеб на внутренних рынках. Однако «зерновой демарш» России ограничил поставки на мировой рынок украинской пшеницы, которая в результате подорожала. Ну, а объявленный Минсельхозом России рост экспортных пошлин на зерно будет только подстегивать цены на мировом рынке. И это не очень хорошая ситуация».