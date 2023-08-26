Папа римский назвал главный грех журналистов

Франциск заявил, что обычно всегда отказывался от получения премий и придерживался этого принципа и после того, как стал Папой римским. В то же время он сказал, что принять награду в этот раз его побудила «безотлагательная необходимость» в конструктивной коммуникации, которая содействует «культуре встречи, а не столкновения, культуре мира, а не войны, культуре открытости к другому, а не предрассудков».

По словам Папы римского, в настоящее время мир переживает эпоху, когда «все всё комментируют» и иногда речь идет о словах, не связанных с фактами, и заявлениями, которые появляются до самих фактов.

Франциск сказал, что дезинформация - первый грех, первая ошибка журналистики, а всего их четыре, и перечислил их.

«Дезинформация, когда журналистика не информирует или информирует плохо; клевета - нередко прибегают и к ней; диффамация, - это не клевета, но она разрушительна; и четвертый - любовь к скандалу, к грязи. За скандал хорошо платят», - сказал он (цитата по Vatican News).

Папа римский выразил обеспокоенность по поводу манипуляций тех, «кто интересно распространяет фейковые новости, чтобы управлять общественным мнением».

Он также упомянул войну в Украине и призвал не поддаваться «логике противостояния» и «влиянию языка ненависти». «Я надеюсь, что будет дано пространство для голосов мира, тех, кто трудится ради прекращения войны, так же, как и многих других, тех, кто не уступает «каиновой» логике войны, но продолжает доверять, несмотря ни на что, логике мире, логике диалога, логике дипломатии», - сказал Франциск.