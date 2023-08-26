Европа заинтересовалась иранскими беспилотниками?

Ряд европейских стран сделали запросы военному ведомству Ирана по вопросу приобретения иранских БПЛА, заявил официальный представитель министерства обороны Исламской Республики Реза Тэлаиник.

"К настоящему моменту желающих получить наши дроны стало намного больше. Мы получили даже несколько запросов от стран Запада, в частности стран Европы. Пока эти страны не желают раскрывать себя", - заявил он.

Страны Европы и США неоднократно требовали от Тегерана прекратить поставки российской стороне вооружения, в частности БПЛА, которые Россия использует для ударов по Украине.