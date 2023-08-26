Советник президента ЦАР оплакивает Пригожина ФОТО
Советник президента Центральноафриканской Республики Фидель Гуанджика выложил фотографию, где он отдает честь в дань уважения погибшему руководству «Группы Вагнера».
На фото чиновник красуется в футболке с надписью «Je suis Wagner», что с французского переводится – «Я есть Вагнер!».
«Вмешательством «Группы Вагнера» Россия спасла центральноафриканскую демократию», - написал Гуанджика в комментарии к фотографии.
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