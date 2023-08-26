Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 00:06

Пока Александр Лукашенко разбирается с остающимися на территории его страны бойцами группы «Вагнер», при активном участии России было достигнуто соглашение с властями Кубы об отправке в Беларусь элитного подразделения кубинских вооруженных сил, которое именуется Avispasnegras – «Черные осы». Как предполагается, оно может быть использовано для обучения белорусских спецслужб. Или, что вовсе не исключают американские специализированные военные сайты — для подавления народного бунта наподобие того, что произошел в Беларуси в августе 2021 года. О том, что такое решение было принято, сообщил представитель Кубинского демократического директората — организации кубинской диаспоры в США Орландо Гутьеррес-Боронат. Это объявление он сделал во время международной конференции в Майами, модератором которой был бывший глава офиса лондонской Financiаl Times в Москве, известный журналист Дэвид Сэттер.

У присутствующих, сообщает присутствовавший там журналист американского военного издания Warrior Maven «округлились глаза». Они восприняли эту информацию как свидетельство того, что Куба решила продемонстрировать не только свою солидарность, но и оказать помощь ключевому союзнику Владимира Путина, который проводит так называемую «специальную военную операцию» против Украины. «Черные осы» является элитным, наиболее профессиональным подразделением кубинских вооруженных сил. Созданное в 60-х годах прошлого столетия, оно предназначалось прежде всего для охраны Фиделя Кастро, однако впоследствии круг его задач значительно расширился. «Осы» отметились выполнением боевых и логистических задач в ряде стран Латинской Америки, таких как Никарагуа и Эквадор. В Венесуэле со времен правления Уго Чавеса их присутствие стало постоянным в составе армейских подразделений и спецслужб страны. Два года назад катарский канал AlJazeera сообщил, что несколько десятков «Черных ос» были переброшены в Сирию для укрепления позиций Башара Асада.

Как журналист, который течение многих лет занимается Кубой, свидетельствую: несмотря на архаическую политическую модель и полуразрушенную экономику тамошние спецслужбы являются одними из самых эффективных в мире, их можно сравнить разве что с израильским «Моссадом». Бойцы «Черных ос» натренированы для ведения боевых действий как в условиях джунглей, так и в городских условиях. Они действуют, как правило, небольшими диверсионными группами в пять человек (для сравнения известные американские «котики» - US Navy SEALs обычно имеют группы по 7 бойцов). В Беларуси джунглей нет, но в случае новых массовых манифестаций протеста «Осы» могут быть для Лукашенко, возможно, более эффективной силой в городах, чем местные спецназовцы. А в качестве инструкторов они могут обучить белорусских бойцов всему, что только душа пожелает – от рукопашного боя до снайперского огня. «Черные осы» сыграли ключевую роль в подавлении массовых антиправительственных демонстраций на Кубе, вспыхнувших в июле 2021 года. Тогда на улицы городов по всей стране вышли сотни тысяч человек, протестовавших против нехватки продуктов питания, бесконечных отключений электричества и отсутствия всяких политических свобод. На вялых полицейских, чьи семьи также страдают от ущербного кастровского социализма, власти не могли особенно положиться. Вот и пустили в ход профессиональных головорезов, специально натренированных на подавлении инакомыслящих безо всяких сантиментов.

Одновременно «Осы» свили себе гнезда в оппозиционных кубинских музыкальных группах, таких как MovimientoSanIsidro. Созданное в 2018 году оно стало символом борьбы против подавления свободы слова на Кубе. В результате подрывной деятельности инфильтрантов это культурное движение сегодня фактически перестало существовать. Участие «Ос» в подавлении народных манифестаций и «нейтрализации» оппозиционных центров вызвало возмущение в Вашингтоне. Администрация Джо Байдена ввела санкции против этого элитного подразделения кубинских ВС, хотя в США вряд ли есть данные о численности этих войск. Известно лишь, что их база расположена в местечке Лос-Паласиос. Российские власти в течение многих лет после того, как Владимир Путин в начале «нулевых» закрыл центр радиоэлектронного перехвата в местечке Лурдес под Гаваной, пытались вновь втянуть Кубу в свою военную орбиту. Побывавший на острове в 2015 году министр обороны России Сергей Шойгу попробовал договориться с кубинцами об использовании их территории для дозаправки российских стратегических бомбардировщиков. Реакция Рауля Кастро была прохладной — в ту пору президент США Барак Обамы вел курс на нормализацию отношений с Кубой, и ее руководству было невыгодно «ложиться» под русских.