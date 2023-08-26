Российский нацист хочет остаться в Финляндии

Арестованный в Финляндии сооснователь неонацистской группировки «Русич» Ян Петровский (Воислав Торден) намерен подать заявление на получение убежища. Об этом адвокат Петровского рассказал телерадиокомпании Yle.

Сейчас Петровский находится тюрьме города Вантаа. Накануне суд Восточной Уусимаа решил продлить его содержание под стражей. Изначально решение о его содержании под стражей в Хельсинском районном суде было принято 21 июля на основании закона о иностранцах.

Власти Украины подозревают Петровского в участии в военных преступлениях, совершенных в период с июня 2014 по август 2015 года на территории Луганской и Донецкой областей, и требуют экстрадировать его. Сам Петровский отрицает свою причастность к этим событиям.

Командир «Русича» фигурирует в санкционных списках Евросоюза и США. По данным Министерства финансов США, он являлся лидером и командиром неонацистской военизированной группировки, связанной с частной военной компанией «Вагнер».

Европейский союз также объявлял, что Петровский несет ответственность за действия, угрожающие суверенитету и независимости Украины. Петровский стал командиром ДШРГ «Русич» в 2022 году, после того как прежний командир группировки Алексей Мильчаков получил ранение под Харьковом.