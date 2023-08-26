К президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву во время сегодняшней встречи с жителями села Забух Лачинского района обратилась пожилая женщина, попросив передать свою комнату в доме вдове своего покойного сына, которая вместе с детьми проживает с Хырдалане.

Алиев пообещал помочь, а затем поручил председателю Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшану Рзаеву предоставить вдове и ее детям жилье рядом с домом свекрови.