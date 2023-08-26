Фархад Мамедов, автор haqqin.az 01:52

После дипломатического фиаско Армении в Совете Безопасности ООН, связанного с ситуацией вокруг Лачинской дороги, Франция решила взять инициативу в свои руки и внести на обсуждение проект Совбеза резолюции о «Блокаде 120 тысяч армян в Карабахе». Эту новость в интервью газете Le Point прокомментировал президент Франции Эммануэль Макрон, подчеркнувший, что внешнеполитическая позиция Парижа по этому вопросу достаточно ясна, «но сейчас не время для дипломатии».

«Я сожалею и осуждаю блокаду Лачинской дороги, - подчеркнул Макрон. - Мы всегда говорили, что поддерживаем суверенитет наций. Вопрос Нагорного Карабаха сложен. Я не могу повторить наиболее решительные позиции, высказанные по этому вопросу. Франция однозначно осудила войну 2020 года и организовала множество гуманитарных акций. Сегодня мы делаем все возможное, чтобы найти такое соглашение между Арменией и Азербайджаном, которое позволило бы установить прочный мир и защитить народы и культуры. Этот мирный договор необходим, но он должен соответствовать международному праву». По словам президента Франции, в Карабахе сложилась «неприемлемая гуманитарная ситуация», и роль Франции в этом вопросе сводится к тому, чтобы «оказать давление для получения гуманитарного выхода». «Мы делаем все возможное в этом направлении, - продолжил Макрон. - В частности, продолжаем выступать с инициативами по доставке продовольствия и медикаментов в Карабах и сохранению свободного доступа в этот регион. Кроме того, сегодня под угрозой и собственные границы Армении», И хотя Макрон не уточнил, о каких инициативах идет речь, вероятнее всего президент имел в виду проект резолюции, который Франция готовится внести на обсуждение Совета Безопасности ООН, о чем уже писала хорошо информированная парижская газета Le Figaro.

В посольстве Франции в Армении от комментариев по этому поводу отказались, сославшись на интервью Макрона газете Le Point, и заявив, что дополнительную информацию представить не могут. МИД Армении также не прокомментировал публикацию в Le Figaro. Отметим, что несколько дней назад, на последнем экстренном заседании Совета Безопасности ООН, созванным по инициативе Армении, не было принято ни резолюции, ни даже заявления. Тем не менее, официальный Ереван, несмотря на очевидное дипломатическое фиаско, заявил, что продолжит работу в Совбезе ООН и на других международных площадках. Напомним, что правом инициировать, представлять и ставить на голосовании Совета Безопасности ООН проекты резолюций обладают 15 членов Совета - пять постоянных (США, Великобритания, Российская Федерация, Франция и КНР), а также десять непостоянных членов, избираемых на двухлетний срок. Резолюции Совбеза ООН принимаются либо в порядке консенсуса, либо, если ни один из пяти постоянных членов не голосует против или не накладывает вето, большинством в девять и более голосов. По мнению армянского политического обозревателя Акопа Бадаляна, Франция может внести резолюцию о «Блокаде 120 тысяч армян в Карабахе», однако вероятность ее принятия оценивает, как нулевую. Если, конечно, Париж не проведет соответствующую работу и не убедит остальных четырех постоянных членов Совета Безопасности.

«Когда есть беспокойство, но ни от кого нет даже заявлений о практических шагах, исключая, наверное, саму Францию, мы рассматриваем вероятность принятия резолюции, как крайне нереальную, - заявил Акоп Бадалян. – Это верно лишь в том случае, если Франции не удастся найти в этом вопросе общие подходы с Россией, США, Китаем и Великобританией. Но если «пятерка» постоянных членов Совета Безопасности придет к какой-то общей позиции, то непостоянные члены вряд ли будут противодействовать такому подходу». Учитывая нынешний конфликт между Западом и Россией, а также геополитическую ситуацию в мире и регионе, шансов на то, что Франция достигнет консенсуса с постоянными членами Совбеза ООН относительно ситуации вокруг Лачинском дороги, практически нет. Понимает ли Эммануэль Макрон, что, вслед за дипломатическим провалом Армении, неизбежно последует очередное фиаско французской дипломатии? Безусловно, понимает! И, тем не менее, собирается внести на обсуждение проект резолюции, используя статус Франции, как постоянного члена Совбеза ООН, в качестве инструмента международного давления на Азербайджан. Судя по тому, что откровенно проармянская позиция французской дипломатии на Южном Кавказе, образно выражаясь, уже «расстреляла все патроны», у президента Макрона не осталось других инструментов, чтобы хоть как-то повлиять на ситуацию в регионе.

В этой связи нельзя не отметить, что за годы президентства Макрона география дипломатических неудач и откровенных провалов Парижа выглядит достаточно обширно. В последние годы Франция стремительно теряет свои позиции в Африке, ряд государств которой, остро реагируя на постколониальную политику Елисейского дворца, отворачивается от Франции и обращается к своему «новому спасителю» - России. Несколько недель назад, когда в Нигере, являющимся одним из форпостов Франции на «Черном континенте», произошел военный переворот, в результате которого власть захватила пророссийская хунта, Макрон устроил в Елисейском дворце форменный разнос руководителям французских разведслужб, которые, по его словам, «проспали» госпереворот в Нигере. Однако большинство экспертов-африканистов главной причиной провала в Нигере называют «самодовольный» внешнеполитический курс президента Макрона. То есть, тот самый курс, следуя которому Париж утратил способность влиять на процессы в регионе, лишил себя статуса объективного модератора между Азербайджаном и Арменией и теперь предпринимает односторонние и абсолютно безнадежные попытки, чтобы поддержать Армению.

Одной из них является намерение Франции направить в Армению в качестве «гуманитарной помощи жителям Карабаха» еще десять грузовиков. При этот Елисейский дворец демонстративно игнорирует тот факт, что на противоположной стороне моста Хакари уже более месяца простаивает колонна машин с «гуманитарными грузами», отправленная в Карабах правительством Армении без всяких согласования с Азербайджаном. Или же, наоборот, прекрасно понимая, что Азербайджан не пропустит колонну грузовиков на свою территорию, Франция сознательно провоцирует ситуацию на армяно-азербайджанской границе, делегируя ы Карабах в составе «гуманитарной колонны» мэра Парижа Анн Идальго, мэра Страсбурга Жанну Барсегян, а также нескольких членов Сената Французской Республики, которые, как сообщают армянские СМИ, прибудут в приграничное село Горунзур 29 августа.