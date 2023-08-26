России на чемпионате мира нет, но все золото у девочки из Барнаула

Эльмир Алиев, Валенсия 02:23

На чемпионате мира по художественной гимнастике в испанской Валенсии завершились индивидуальные соревнования. Все пять (!) золотых наград завоевала уроженка российского Барнаула Дарья Варфоломеева, ныне представляющая Германию под фамилией Варфоломеев. 16-летняя гимнастка сначала выиграла все четыре отдельных финала, а в субботу праздновала победу и в самом важном соревновании - финале многоборья.

Как известно, гимнастки России и Беларуси пока не допущены до международных соревнований. Участвовать в них они смогут в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. Однако все золото чемпионата мира все равно собрала русская спортсменка. Гражданство она сменила не в прошлом году, как сделали многие российские спортсмены после вторжения их страны в Украину. У Варфоломеевой немецкие корни по линии мамы - дедушка был из Германии. Переехать семья решилась в 2018 году, когда гимнастке было 12 лет. Там Дарья определилась, что будет выступать за немцев, так как особых шансов пробиться на международные соревнования в составе сборной России не было. Ее личной наставницей в Германии стала бывшая белорусская гимнастка, серебряный призер Олимпиады-2000 Юлия Раскина, которая раньше Варфоломеевой обосновалась на немецкой земле.