России на чемпионате мира нет, но все золото у девочки из Барнаула
На чемпионате мира по художественной гимнастике в испанской Валенсии завершились индивидуальные соревнования. Все пять (!) золотых наград завоевала уроженка российского Барнаула Дарья Варфоломеева, ныне представляющая Германию под фамилией Варфоломеев.
16-летняя гимнастка сначала выиграла все четыре отдельных финала, а в субботу праздновала победу и в самом важном соревновании - финале многоборья.
Как известно, гимнастки России и Беларуси пока не допущены до международных соревнований. Участвовать в них они смогут в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. Однако все золото чемпионата мира все равно собрала русская спортсменка.
Гражданство она сменила не в прошлом году, как сделали многие российские спортсмены после вторжения их страны в Украину. У Варфоломеевой немецкие корни по линии мамы - дедушка был из Германии. Переехать семья решилась в 2018 году, когда гимнастке было 12 лет. Там Дарья определилась, что будет выступать за немцев, так как особых шансов пробиться на международные соревнования в составе сборной России не было.
Ее личной наставницей в Германии стала бывшая белорусская гимнастка, серебряный призер Олимпиады-2000 Юлия Раскина, которая раньше Варфоломеевой обосновалась на немецкой земле.
Гимнастические азы Варфоломеева получила в Барнауле, где тренировалась у Елены Наумовой и доросла до юниорских соревнований. Но, конечно, за сегодняшние успехи она должна быть благодарна Германии и своему личному тренеру.
За сборную она впервые выступила на юниорском чемпионате мира 2019 года, где заняла 15-е место. В 2022-м Варфоломеева вышла на взрослый уровень и удивила публику своими результатами. Она взяла две бронзы на чемпионате Европы, а также золото, три серебра и бронзу на чемпионате мира.
Интересно, что на прошлогоднем чемпионате мира в Болгарии солировала итальянка София Рафаэлли. Она завоевала четыре золота из пяти, а также была лучшей вместе со сборной Италии в командном зачете. Но за год ситуация кардинальным образом изменилась. В Валенсии Рафаэлли смогла взять лишь три серебра и командную бронзу.
Ну а Дарья Варфоломеева уже вошла в историю не только немецкой, но и мировой художественной гимнастики. Она стала лишь четвертой спортсменкой, которой удалось взять золотые медали в многоборье и во всех четырех отдельных упражнениях. Ранее это дважды удавалось россиянке Евгении Канаевой (в 2009 и 2011-м годах), еще одной представительнице России Оксане Костиной в 1992 году, а также болгарке Бианке Пановой в 1987-м.