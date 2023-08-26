В статье отмечается, что, пока силы Киева медленно продвигались вперед в ходе контрнаступления на юге и востоке Украины, российским военным удалось продвинуться в районе Купянска на северо-востоке страны. Достижения России, хотя и незначительные, побудили украинское командование направить подкрепление для защиты этой части обширной линии фронта.

В стратегии Украины на фронте и рекомендациях ее западных союзников продолжаются расхождения. Об этом говорится в материале американской газеты The New York Times.

Командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, рассказывая о российских атаках с помощью артиллерии, минометов и авиации в районе Купянска, сказал, что «в таких условиях мы должны оперативно принять все меры для укрепления нашей обороны на находящихся под угрозой рубежах и продвинуться там, где это возможно».

Споры по поводу выбранной Украиной стратегии в последние дни обострились благодаря серии публикаций в СМИ, где неназванные американские чиновники связывали медленные темпы контрнаступления с излишней рассредоточенностью украинских войск, говорится в материале.

По мнению Пентагона, Киеву следовало сосредоточить на одном участке линии фронта максимальное количество сил для попытки прорыва. Вместо этого украинское командование попыталось равномерно распределить войска между востоком и югом.

Президент Украины Владимир Зеленский прямо ответил на американскую критику, заявив, что отвод украинских сил из таких городов, как Купянск в Харьковской области, — это как раз то, чего пытается добиться Россия. «Мы не отдадим ни Харьков, ни Донбасс, ни Павлоград, ни Днепр. И именно так», — сказал он.

Заявление Сырского стало еще одним напоминанием о том, что, несмотря на продвижение украинских войск на юге, другие участки линии фронта остаются нестабильными, пишет газета.

При этом, по мнению авторов статьи, маловероятно, что российские войска попытаются снова взять Купянск, освобожденный в прошлом году. Это поставило бы их в положение, в котором они находились перед отступлением из Херсона — когда приходилось удерживать город в прибрежной зоне с ограниченными путями снабжения. Вместо этого российские войска могли бы попытаться продвинуться к реке Оскол, которая течет с севера на юг, а затем использовать ее в качестве естественного барьера против дальнейших атак Украины, пишет NYT.