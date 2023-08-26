Разбился вертолет с американскими военными

У побережья Австралии разбился военный вертолет Osprey, на борту находились 20 американских морских пехотинцев, передает местный телеканал ABC.

Известно, что нескольким военным удалось спастись. О погибших пока не сообщается.

Крушение произошло утром 27 августа во время учений Predator's Run 2023 возле острова Мелвилл. Минобороны Австралии сообщило, что «инцидент связан с военнослужащими США» и что на вертолете не было австралийцев.

В учениях Predator's Run на островах Тиви принимают участие больше 2,5 тыс. военных США, Австралии, Филиппин, Восточного Тимора и Индонезии.