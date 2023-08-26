На фронте горячо: Россия перебрасывает на Запорожье десантников

Также россияне осуществили боковые передислокации частей 7-й гвардейской горно-стрелковой дивизии из Херсонской области на линию фронта в Запорожской области Украины, отмечают аналитики.

На фоне успехов ВСУ на Запорожском направлении Россия перебросила туда части 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, которые были возле Кременной в Луганской области. Об этом сообщается в ежедневной сводке американского Института изучения войны (ISW).

Такие маневры свидетельствуют о том, что российские войска могут использовать относительно элитные подразделения для усиления критических участков Запорожья. Отсутствие значительных оперативных резервов заставит российское командование проводить дальнейшие боковые передислокации и принимать решение о том, каким участкам фронта отдать приоритет.

«Элементы этих соединений десантников могут быть активнее задействованы на определенных участках фронта, чем на других, и каждое соединение вряд ли будет действовать как сплоченная бригада или дивизия», – считают в ISW.

Украинские СМИ ранее сообщали, что ВСУ достигли тактически значимых успехов в западной части Запорожской области, и, вероятно, продвигаются через самую сложную серию оборонительных позиций россиян.