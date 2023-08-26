По его словам, пострадавших в результате атаки дрона нет.

В ночь на воскресенье в Курске беспилотник врезался в многоквартирный дом, сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт.

«На некоторых этажах выбиты стекла. Также от взрывной волны пострадали несколько стекол в корпусе инженерного факультета Курского ГАУ. Возгораний не произошло», — написал он в своем телеграм-канале.

Ранее об атаке беспилотника в Курской области сообщило Министерство обороны. По версии военного ведомства, дрон (Старовойт написал беспилотник ) был сбит силами ПВО.

Минобороны РФ также сообщало об уничтожении беспилотника над Брянской областью.