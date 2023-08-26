В Сирии накаляется ситуация: убиты военные Асада, много раненых

В минувшую субботу, 26 августа, в сирийской провинции Идлиб, в районе Маладжи, была осуществлена диверсия, в результате которой были убиты 11 военнослужащих армии Башара Асада и еще 17 получили ранения, сообщили источники в сирийской оппозиции.

Отмечается, что под армейским постом был пробит туннель, в который повстанцы заложили взрывчатку и осуществили подрыв.

Официальные источники в Сирии эту информацию не подтверждают и не комментируют.